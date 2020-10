Lotte Velvet wint Amsterdams Kleinkunst Festival

Lotte Velvet heeft tijdens de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival in het Amsterdamse Theater Bellevue maandagavond zowel de jury- als de publieksprijs gewonnen. Luan Buleshkaj ontving de Shaffy Cheque, een aanmoedigingsprijs die vorig jaar voor het eerst werd uitgereikt.

Velvet (1984) won in 2009 al het Griffioen Zuidplein Cabaret Festival en ze studeerde in maart 2019 af aan de theateropleiding Studio Selma Susanna in Amsterdam. Ze maakte onderdeel uit van het cabaretcollectief CabaRot, treedt op als sneldichter en schrijft actuele liedjes voor het programma ’Andermans Veren’. In haar half uur durende programma ’Ondergrond’ liet Velvet zien dat zij een zeer veelzijdige, muzikale cabaretière is die de actualiteit en het engagement niet schuwt.

Alleen het zeer muzikale duo Beth & Flo, bestaand uit Elsbet Remijn en Claudette Verhulst, viel buiten de prijzen.