Johan Derksen reageert op ophef om knikkershow

Het verbaasde zelfs John de Mol dat nota bene Johan Derksen groot fan blijkt te zijn van zijn nieuwste paradepaardje Marble Mania. In gesprek met De Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegden zei de Talpa-baas hierover: „Hij stuurde mij een vrijdagochtend een mailtje met daarin: ’Ik heb gisteravond met veel plezier zitten kijken.’ Dus ik zeg: ’Johan, ben je al dronken, of heb je iets verkeerd gegeten? Want, zo niet, dan lijst ik deze even in.’”

En niet alleen De Mol was verrast door de uitspraken van Derksen, ook televisiekijkend Nederland was met stomheid geslagen dat de normaal gesproken zo kritische voetbalanalist was gevallen voor een spelshow van zijn werkgever. Ook werd zijn geloofwaardigheid ter discussie gesteld.

Smaak

Reden voor René van der Gijp om vrijdagavond in Veronica Inside zijn tafelgenoot even flink aan de tand te voelen: „Moet jij niet je excuses aanbieden aan het Nederlandse volk?

Derksen: „Omdat ik de knikkershow leuk vond? Nee, dat wordt niet geapprecieerd, hè?”

Gijp: „Dat is toch gewoon smáák, man. Als jij dat leuk vindt, dan vind je dat toch leuk? Wat maakt dat nou uit?”

Derksen: „Wat kan ik eraan doen dat ik een slechte smaak heb?”

Gijp: „Het maakt geen reet uit. Jij vindt dat leuk en dan zeg je dat je het leuk vindt. Nou, en dan?”

Amusement

Derksen: „Het gaat mij niet zozeer om ’leuk’, het is gewoon amusement. Het is geen dikdoenerij en het heeft niets te maken met je politieke voorkeur. Het is een amusementsprogramma. En als je er dan met plezier naar kijkt... Kijk, ik zou geen trouwe kijker worden, maar ik heb de eerste aflevering gezien en dan krijg je allerlei mensen over je heen.”

Vervolgens merkt presentator Wilfred Genee op dat Derksen ’er wel kijk op heeft’. „Weer 1,4 miljoen kijkers, donderdagavond.”

Derksen: „Ze hebben bij Talpa een directie die bestaat uit een peloton, maar het zou heel eenvoudig kunnen. Ik zou daar zo wat dingetjes kunnen neerzetten en dan komen de kijkers in grote stromen naar Talpa toe. Ik heb John de Mol helemaal niet nodig. Die kan rustig de winkel even aan mij overlaten.”

Knikkertjes kijken

En hoewel Van der Gijp, naar eigen zeggen, alles kijkt wat op tv voorbijkomt, moet de oud-voetballer bekennen dat hij zich nog niet niet heeft gewaagd aan Marble Mania. „Jij kijkt alles: De Bereboot, Harry Mens, First Dates...”, zegt Genee.

Gijp: „Ik heb gister naar De TV Kantine gekeken, naar Jinek. Ik ga volgende week knikkertjes kijken.”