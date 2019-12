Haagse artiesten brengen ode aan vreugdevuren Duindorp

„Het is een ode aan de vreugdevuren en haalt de aandacht hopelijk weg van de rellen daaromheen”, zegt Bernd Gansebev, frontman van De Kraaien, tegen het AD.

Zaterdagmiddag werd een videoclip opgenomen in de Haagse wijk Duindorp, waar het de laatste tijd onrustig was naar aanleiding van het verbod op vreugdevuren rond de jaarwisseling. „We willen laten zien dat de vreugdevuren iets moois zijn. Het is zowel een ode als een smeekbede om iedereen in te laten zien dat de vreugdevuren niet iets kwaads zijn.” In de clip zijn bouwers uit „bijna alle Haagse wijken” te zien.

„We willen laten zien dat de mensen hieromheen geen stelletje mafkezen zijn. Deze mensen hebben een prachtige traditie, waardoor er verbroedering ontstaat in de hele stad.”

Iedereen moest snel opgetrommeld worden voor het nummer en de videoclip en dat lukte. „Dat laat ook zien dat deze mensen hun traditie koesteren. Dat is iets moois.” Voor aanvang van de opnames gingen De Kraaien en dj Outsiders in gesprek met de bouwers. „Daar kwam eigenlijk uit dat we niemand kunnen zeggen wat ze moeten doen, maar dat we liever op een mooie manier, zonder geweld en zonder onrust duidelijk maken dat we het niet over onze kant laten gaan dat de vreugdevuren worden afgeschaft. Met het nummer dus.”

