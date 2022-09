Longinfectie werd Charlbi Dean mogelijk fataal

Volgens Jacobs verbleef de 32-jarige Dean in New York met haar verloofde Luke Volker toen ze zich niet lekker voelde. De twee gingen naar de eerste hulp, waarna Dean binnen enkele uren stierf. „Dit gebeurde letterlijk binnen een dag. Ze kreeg hoofdpijn, ging slapen, maakte haar vriend wakker en vroeg hem: breng me alsjeblieft naar het ziekenhuis”, aldus de broer.

„We zijn er nog steeds niet helemaal zeker van wat er is gebeurd. Er wordt een autopsie uitgevoerd waarvan we weten dat het een tijdje kan duren”, vervolgt Jacobs. Hij wijst erop dat Dean in 2009 een ernstig auto-ongeluk heeft gehad waarbij ze haar rug en ribben brak. Ook werd toen haar milt verwijderd. „De milt helpt bij het bestrijden van infecties, dat kan er iets mee te maken hebben gehad. Misschien kon ze er daarom niet tegen vechten.”

De 21-jarige Jacobs benadrukt dat de dood van zijn zus niets te maken heeft met het coronavaccin zoals door antivaxers wordt beweerd op sociale media. „Dat is vanuit ons oogpunt volledig uitgesloten”, zegt hij. „Ik vind dat volkomen belachelijk en extreem naïef.”

De Zuid-Afrikaanse was vooral bekend van haar rol in Triangle of sadness, een satirefilm van Ruben Östlund die eerder dit jaar de Gouden Palm won op het filmfestival van Cannes. In de film zijn ook Harris Dickinson en Woody Harrelson te zien.