Musical Tina Turner toch weer op de planken

Er zal voor de show wel een derde van de zaalcapaciteit worden gebruikt om zo de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Ook moeten bezoekers via speciale ingangen naar binnen en wordt de horeca in de foyers aangepast.

Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland laat weten blij te zijn dat de musical weer kan worden gespeeld. „Het is geweldig dat we na zo’n onzekere periode eindelijk weer kunnen beginnen.”

Naast Tina keert ook Lazarus terug in het theater, maar dan wel wat later. De voorstelling met muziek van David Bowie gaat in het voorjaar van 2021 alsnog op tournee nadat deze op 11 maart van dit jaar voor het laatst kon worden gespeeld. Het is nog niet bekend wanneer Tina en Lazarus precies weer te zien zijn. De musical Anastasia, die sinds september 2019 in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien was, keert naar verwachting ook in het voorjaar van 2021 weer terug.