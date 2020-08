Ingenieuze vader Steven Spielberg overleden: ’Bij een Playstation denk ik aan hem’

Arnold was een pionier in de computerwereld. Al vanaf zijn negende bouwde hij radio’s en op zijn 15e had hij zijn eigen amateurzender. Vaardigheden die hem van pas kwamen toen hij zich in 1942 bij het Amerikaanse leger aanmeldde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Arnold, van Joodse afkomst, zestien tot twintig familieleden.

Begin jaren ’60 bij General Electric aan een computermodel waarmee de eerste code kon worden ontwikkeld en de pc het levenslicht zag. „Als ik een PlayStation zie, naar een mobiele telefoon kijk, van de kleinste rekenmachines tot een iPad, dan denk ik aan mijn vader en weet ik dat hij en een team van briljante mensen daar de basis voor hebben gelegd”, aldus Steven in het statement van de familie.

Pa Spielberg probeerde zoon Steven enthousiast te maken voor het ingenieursvak, maar dat bleek tevergeefs. „Daar was ik in eerste instantie wel wat teleurgesteld over. Maar toen zag ik hoe goed hij was in films maken”, zei Arnold daar volgens The Hollywood Reporter ooit over.

Steven en zijn zussen Anne, Nancy en Sue delen in de familieverklaring de lessen die zij van hun vader leerden. „Hij leerde ons te houden van research, onze blik te verruimen, beide benen op de grond te houden maar altijd je dromen te blijven najagen.”