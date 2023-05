Phillip Schofield stopt per direct bij Britse ontbijtshow This Morning

„Ik begrijp dat ITV heeft besloten dat de huidige situatie niet kan doorgaan en ik wil doen wat ik kan om de show waar ik van hou te beschermen”, schrijft Schofield in zijn bericht. „Dus ik heb ermee ingestemd om met onmiddellijke ingang weg te gaan bij This Morning, in de hoop dat de show een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Een directe aanleiding voor het opstappen noemen hij en ITV niet. Wel kampte het programma de laatste tijd met dalende kijkcijfers. Volgens onder meer de BBC hangt het vertrek van de presentator mogelijk samen met de bekoelde relatie tussen Schofield en zijn co-host Holly Willoughby. Het zou al langere tijd niet boteren tussen de twee en ze zouden achter de schermen zelfs niet meer met elkaar praten.

Tekst gaat verder onder Instagramstory.

Ⓒ Instagram

Misbruikzaak

Willoughby blijft het programma wel presenteren, maakte ITV bekend. In een reactie op het vertrek van Schofield bedankte Willoughby haar collega voor de samenwerking. „Het was geweldig om dertien jaren This Morning met Phil te presenteren, en ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om hem te bedanken voor al zijn kennis, zijn ervaring en zijn humor”, schreef ze op Instagram.

Tekst gaat verder onder Instagramstory.

Ⓒ Instagram

Op de achtergrond speelt mogelijk ook mee dat de jongere broer van de presentator, Timothy Schofield, in april schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik. De 54-jarige Timothy werd vrijdag veroordeeld tot twaalf jaar cel. Schofield nam vanwege deze zaak verlof op en keerde onlangs terug bij This Morning.

Beide presentatoren kwamen vorig jaar in september nog in opspraak na het overlijden van koningin Elizabeth. Zij werden ervan beschuldigd te hebben voorgedrongen in de rij om Elizabeth de laatste eer te bewijzen, terwijl sommige mensen daar urenlang in de rij voor moesten staan. In een verklaring weersprak ITV destijds die beschuldigingen. Volgens de zender waren de twee aanwezig om verslag te doen en hadden ze niets verkeerd gedaan.