Goed nieuws voor Linda Hakeboom na onderzoek aan knobbeltje

Nieuws

'Gordon nu boos op alles en iedereen!'

In weer een bomvolle aflevering van Strikt Privé vraagt Jordi Versteegden zich af of Evert Santegoeds al een zoektocht is gestart naar Gordon. De zanger heeft zijn Instagram-profiel verwijderd. Wat heeft deze opmerkelijke actie te maken met het sluiten van zijn horecazaak Blushing in Blaricum? Verde...