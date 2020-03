Left Luggage-auteur Carl Friedman overleden

Carl Friedman Ⓒ Hollandse Hoogte

Schrijfster Carl Friedman is overleden, meldt uitgeverij Van Oorschot. Ze stierf vrijdag in Amsterdam, 67 jaar oud. Ze publiceerde onder meer in 1993 de roman Twee koffers vol, die vijf jaar later door Jeroen Krabbé werd verfilmd onder de titel Left Luggage.