Raymond Thiry heeft nog nooit zo veel geld verdiend als in 2019

Dat Raymond momenteel geniet van een vette bankrekening, komt door het feit dat hij dit jaar in veel buitenlandse producties speelde. „Een Duitse serie, Todesfrist, een Duitse film die op Mauritius werd gedraaid en een Bosnische film”, somt de acteur op in LINDA.

Zijn zuurverdiende centen geeft hij net zo hard weer uit. „Ik maak altijd alles op. Vooral aan eten. Ik kook niet, dus ik loop met iedereen restaurants binnen. Ik geef mijn geld ook makkelijk weg.”

Raymond blijkt een ware weldoener. Zo kwam hij onlangs een man, die ooit zijn huis had geschilderd, tegen en besloot hem te helpen. „Hij barstte in tranen uit, omdat-ie kanker had. En de iPad van zijn kinderen was ook nog kapotgegaan. Dan loop ik naar Apple en koop ik twee iPads. In zo’n situatie moeten die kinderen in elk geval hun gedachten kunnen verzetten en zich verliezen in zoiets als gamen.”