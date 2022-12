Schrijversprentenboek vol buitenbeentjes van Arthur Japin

Dat Japin schrijver zou worden, stond beslist niet vast. Als jongvolwassene moest hij er niet aan denken. Hij had weinig positieve beelden bij het schrijverschap. Zijn vader Bert Japin, die worstelde met het leven en vooral met het burgermansbestaan, was schrijver. De verantwoordelijkheid van hoofd van het gezin zijn, drukte zwaar op hem. De man snakte naar rust en vrijheid, naar een leven in verbeelding en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Geen reclame voor het schrijversvak.

Dat Arthur (vernoemd naar de schrijver Arthur van Schendel) toch in woorden zijn levensvervulling vond, is te danken aan de zwarte prinsjes Kwasi en Kwame die in 1837 naar Delft kwamen. ’De avond dat ik over hun geschiedenis hoorde, werd ik schrijver’, stelt Japin, die over hen het boek De zwarte met het witte hart schreef. Op een of andere manier herkende hij intuïtief zichzelf in de twee Afrikaanse jongens, die als buitenstaander opeens hun weg moesten zien te vinden in een witte wereld. Ook Japin, die op school flink gepest werd, stond van kinds af aan altijd buiten de groep.

Isolement verbindt in feite elk van zijn personages uit zijn romans. Of het nu om de mismaakte Lucia gaat uit Een schitterend gebrek, de legendarische balletdanser Vaslav Nijinski uit Vaslav of meer recent Anna Witsen, die niet mocht zingen uit Wat stilte wil. En Japin legt in dit boek uit hoe zij verbonden zijn met zijn eigen, vroegere eenzaamheid.

Mijn verzonnen familie is een mooie visuele biografie, die vooral bij trouwe fans van de schrijver een snaar zal raken. Het geeft de lezers van zijn boeken meer inzicht in het ontstaan van zijn historische romans, waarin hij - zo blijkt achteraf - zelfs de waarheid wist te verzinnen. Daarnaast is het een liefdevol pleidooi voor buitenbeentjes, want juist die vreemde snuiters, de eenlingen die van de norm afwijken, moeten we koesteren.

✭✭✭✭