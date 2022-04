Mark Wahlberg zet landgoed en villa te koop voor 80 miljoen euro

Het pand bevat twaalf slaapkamers, twintig badkamers, een groot apart gastenhuis, een bioscoop, een zwembad met waterval, een tennisbaan en basketbalveld, een privé spa, een wijnkelder voor 5000 flessen, een volledig uitgeruste gym en aparte woongedeeltes voor het personeel.

Waar Wahlberg zelf gaat wonen is niet bekend, maar dat hij klaar is om afscheid te nemen van Hollywood maakte hij duidelijk in een interview naar aanleiding van zijn nieuwe film Father Stu. „Ik stop nog liever vandaag dan morgen met werken om meer tijd met mijn gezin door te brengen. Het valt me steeds zwaarder om langere tijd bij hen vandaan te zijn en ik heb inmiddels al aardig wat films gemaakt. Het moet wel echt een héél bijzonder project zijn wil ik me er nog eens toe zetten om maanden van huis te zijn. Ik ben daar gewoon wel klaar mee, het is mooi geweest.”