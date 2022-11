Drummer en zangeres Mimi Parker (55) van Amerikaanse band Low overleden

Parker richtte samen met Sparhawk en bassist John Nichols Low op aan het begin van de jaren negentig. De band uit Duluth, Minnesota onderscheidde zich met verstilde rocknummers. Hun stijl werd slowcore genoemd, maar daar wilden de drie leden niets van weten.

In 1994 verscheen in de Verenigde Staten het debuutalbum I Could Live in Hope. De plaat werd goed ontvangen en werd door muzieksite Pitchfork opgenomen in de lijst van beste albums uit de jaren negentig. Low maakte in totaal dertien albums. Daarvan haalde alleen The Invisible Way de Nederlandse Album Top 100.

Low trad nog steeds op, maar hun geplande concerten in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren al afgelast vanwege de ziekte van Parker.