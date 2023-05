’Toch nog vervolg op The Crown’

Bij een feestje om het einde van de opnamen te vieren, zou een van de producers zich tegenover medewerkers mysterieus laten ontvallen: „Wacht een jaar, misschien zijn we dan alweer in productie.”

Honderden miljoenen heeft Netflix tot dusver gespendeerd om het leven van koningin Elizabeth vanaf haar huwelijk met prins Philip in 1947 na te spelen. Na aanvankelijke lof kregen de makers steeds meer kritiek te verwerken – naarmate de huidige tijd meer in beeld kwam. Dat zal niet minder worden als een zevende serie het overlijden van de Queen en de kroning van Charles III zal laten zien, alsmede de perikelen rond prins Harry en Meghan.

Zesde seizoen

In seizoen zes wordt er onder meer ingezoomd op de beginnende relatie van prins William met Kate Middleton. De laatste scènes die onlangs werden gedraaid, zijn die rond het huwelijk van Charles en Camilla. Het stadhuis in Rochester, Kent, was de locatie die het raadhuis in Windsor moet voorstellen – waar in 2005 hun jawoord écht klonk. Dominic West en Olivia Williams spelen het huidige koningspaar.

Hollywoodster Dominic West kruipt in het, vooralsnog, laatste seizoen van The Crown in de huid van, toen nog, prins Charles. Ⓒ Netflix

Dominic, onder meer bekend van zijn hoofdrol in de HBO-hitserie The Wire, raakte zelfs geëmotioneerd tijdens de opnamen, vertelde hij later. Dat had ermee te maken dat hij toen dacht dat het zijn Crown-avontuur voorgoed voorbij was. Om dat een plekje te geven, verliet hij rond half vier in de ochtend als laatste de wrap party voor cast en crew, die werd gehouden op een geweldige locatie: het Natural History Museum.