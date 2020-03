’Ellen DeGeneres is een heks achter de schermen’

De verhalen die over Ellen op Twitter circuleren, zijn geschreven naar aanleiding van de tweet van Kevin T. Porter. De Amerikaanse komiek schrijft dat de talkshowhost volgens geruchten absoluut geen lieverdje is als de camera’s uit staan.

„Reageer op deze tweet met de meest bizarre verhalen die je over een gemene Ellen hebt gehoord en ik doneer twee dollar per bericht aan de voedselbank van Los Angeles”, schrijft Porter. En vanaf dat moment stroomden de reacties binnen...

Ellen zou het absoluut niet op prijs stellen als zij door haar personeel wordt begroet.

Een Twitteraar schrijft dat een autistische beveiliger door de talkshowhost is ontslagen om een wel heel aparte reden. „Hij werd ontslagen omdat hij een beetje autistisch was en vergat dat hij niet naar Ellen mocht kijken of met haar mocht praten.”

„Mijn vriendin werkte twee jaar voor The Ellen Show en vertelde me dat Ellen haar niet één keer heeft begroet”, onthult iemand anders.

Het meest bizarre verhaal komt van Benjamin Siemon, een bekende Amerikaanse acteur en schrijver. „Ellen heeft een ’gevoelige neus’, dus iedereen moet kauwgom uit een kom pakken als je met haar gaat praten. Als ze vindt dat je die dag niet zo lekker ruikt, word je naar huis gestuurd om te douchen”, schrijft hij.

Daar blijft het niet bij, want Siemon heeft nóg een verhaal over de talkshowhost. „Een nieuw personeelslid werd verteld dat Ellen iedere dag iemand anders kiest om te haten. Het is niet jouw fout, neem je verlies maar gewoon voor die dag. Morgen zal ze tegen iemand anders gemeen zijn.”

Kevin T. Porter heeft inmiddels 600 dollar gedoneerd aan de voedselbank. Hij geeft toe dat zijn actie „een beetje uit de hand is gelopen.”