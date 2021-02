Hondenuitlaters bewapenen zich na ontvoering hondjes Lady Gaga

Verschillende organisaties willen nu een vergunning voor een vuurwapen aanvragen. Die kunnen de hondenuitlaters dan meenemen tijdens een wandeling. Ook heeft een eigenaresse van een organisatie aan website TMZ verteld lessen in zelfverdediging te nemen. Andere organisaties geven hun wandelaars pepperspray en een camera mee of stoppen helemaal met het ’s avonds uitlaten van de honden.

Fischer liet Gaga’s honden Koji, Miss Asia en Gustavo uit in West Hollywood toen hij plotseling werd neergeschoten. De dader probeerde alle drie de viervoeters te stelen, maar eentje wist uiteindelijk te ontsnappen. Op foto’s is te zien dat een beveiliger van de zangeres de ontsnapte hond heeft opgevangen.

Bekijk ook: Zo werd hondenuitlater Lady Gaga aangevallen

Half miljoen dollar

Gaga is momenteel voor filmopnames in Rome en heeft nog niet op het voorval gereageerd. Ingewijden vertellen wel dat de zangeres ontzettend is aangeslagen. Ze heeft een beloning van een half miljoen dollar dollar uitgeloofd voor haar twee ontvoerde honden.

Bekijk ook: Lady Gaga looft half miljoen dollar beloning uit voor hondjes

Het is niet duidelijk of de dader het specifiek had gemunt op de honden van Gaga. Franse bulldogs zijn duur en erg gewild en worden daarom wel vaker gestolen.