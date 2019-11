VAJÈN ook gelukkig zonder GELIEFDE

Er wacht de pas 21-jarige Vajèn van den Bosch hoogstwaarschijnlijk een grote toekomst. Ⓒ Hollandse Hoogte

Speelde ze twee jaar geleden nog in de GLORIA ESTAFAN-musical, nu is VAJÈN VAN DEN BOSCH de ster in de theaterhit Kinky Boots van CYNDI LAUPER. Ze is zelf de eerste om te zeggen dat zij heel veel geluk heeft gehad, maar nog niet op elk gebied…