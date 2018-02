Rock Werchter komt met nieuwe namen en extra podium

Ben Howard, James Bay, The Vaccines, Stone Sour en George Ezra zijn toegevoegd aan de line-up van Rock Werchter. Ook Alice In Chains, At The Drive In, Anne-Marie, PVRIS, IAMDDB en JP Cooper staan nu op het affiche van het Belgische festival.

De organisatie maakte vrijdag ook bekend dat Rock Werchter dit jaar niet drie maar vier podia telt. Op het extra podium krijgen kleinere bands en artiesten de kans om zich te introduceren bij het festivalpubliek.

Rock Werchter vindt dit jaar plaats van 5 tot 8 juli. Eerder werden al de namen van onder meer Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queen Of The Stone Age, The Script, London Grammar en Snow Patrol aangekondigd. De kaartverkoop is al begonnen.