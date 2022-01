Veteranen vragen Queen Elizabeth militaire titels Andrew in te trekken

De positie van de prins is ’onhoudbaar’, nu zijn goede vriendin Ghislaine Maxwell is veroordeeld voor mensenhandel, zo stellen zij. „Elf jaar geleden onthulden de media de ongepaste vriendschap van prins Andrew met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Sindsdien heeft hij laten zien niet mee te werken en niet eerlijk te zijn over zijn relatie met Epstein”, staat in de brief. De veteranen zijn van mening dat het ’een schande en een belediging’ is dat de prins ondanks zijn gedrag de afgelopen jaren nog altijd tal van functies binnen het leger heeft. „Als dit een andere hoge militaire officier was, is het ondenkbaar dat hij nog steeds in functie zou zijn.”

De oud-officieren vragen Elizabeth om ’onmiddellijke stappen’ te zetten om haar zoon prins Andrew zijn militaire rangen en titels op te heffen ’en, indien nodig, hem oneervol te ontslaan’. Deze stappen hadden volgens hen in de afgelopen elf jaar al genomen kunnen worden. „Laat het niet langer liggen”, roepen ze op.

Functie

Andrew werd in 2017 kolonel van de Grenadier Guards, nadat hij de functie had geërfd van de hertog van Edinburgh. Het betekent dat hij de titel heeft voor negen militaire eenheden, regimenten en korpsen. Alleen de koningin kan deze intrekken.

Kritiek op de eretitels klinkt al langer. Onlangs riepen verscheidene officieren van het Britse leger Andrew al op zijn militaire eretitels in te leveren. Ze zeiden zich ’ongemakkelijk te voelen te moeten drinken op de gezondheid van prins Andrew aan het einde van diners’, na de ontwikkelingen in de zaak rondom Epstein en Maxwell.

