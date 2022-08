Premium Het beste van De Telegraaf

Na zes jaar nog altijd heftige strijd Begraaft Brangelina ooit nog de strijdbijl?

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Ooit een gevierd Hollywoodkoppel, inmiddels kunnen Brad Pitt en Angelina Jolie elkaars bloed wel drinken. En het einde van hun scheidingsstrijd is nog lang niet in zicht... Ⓒ Getty images

Ook na zes jaar is de scheidingsoorlog tussen Brad Pitt en Angelina Jolie nog altijd niet beslecht. Het glamourpaar van weleer strooit al jaren met verwijten, waarbij moet worden opgemerkt dat het vooral de actrice is die er niet voor terugdeinst haar ex vuil te maken. Zij gooit alles in de strijd om het onderste uit de kan te halen en roept daar nu zelfs de hulp van de FBI voor in...