Pippi Langkous nu voor grote mensen

Dat bewijst ze in de Zweedse serie The Hunters, waarin ze een moederrol vervult. De misdaadreeks is sinds deze maand iedere zaterdagavond primetime te zien op NPO 3. Een vrolijk verhaal zoals dat van Pippi Langkous – de dochter van een steenrijke kapitein met een kist vol goudstukken – is The Hunters allerminst. Het draait hier om een moordzaak waarvan de zoon van Ingers karakter vijftien jaar in de gevangenis heeft gezeten.

Toch is er een kleine overeenkomst. The Hunters is namelijk opgenomen op dezelfde locatie als waar meer dan vijftig jaar geleden Pippi Langkous huishield: het Zweedse eiland Gotland. In een interview zegt Inger daarover: „Vroeger reed ik hier rond met mijn paard Witje en nu snijd ik er lijken in stukken!”

Op de vraag of ze nog weleens contact heeft met haar vroegere vriendjes Tommy en Annika vervolgt Inger: „Maria Persson en Pär Sundberg spreek ik nog regelmatig, meestal via Facetime. Ze wonen beiden in Spanje: Pär in Alicante en Maria op Mallorca.”