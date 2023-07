’Sinéad O’Connor en Prince konden elkaars bloed wel drinken’

Na monsterhit Nothing Compares 2 U

Wijlen zangeres Sinéad O’Connor werd ooit wereldberoemd met haar versie van het nummer Nothing Compares 2 U, geschreven door niemand minder dan Prince. De twee hebben elkaar slechts één keer in levenden lijve ontmoet, maar dat liep allerminst goed af. „Prince probeerde mij in elkaar te slaan.”