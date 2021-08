Kyteman opgelicht door platenlabel: ‘Hij had nog maar 50 euro’

Verder in de podcast: de evenementenindustrie loopt leegt door de coronacrisis. Grote vraag is of festivals en evenementen nog wel kunnen plaatsvinden zoals we gewend zijn. En: omroepbaas Arnold Karskens wil met Ongehoord Nederland het NOS achtuurjournaal vervangen, de club achter de ambitieuze dramaserie Swanenburg is veelbelovend, en mysterie rond het nieuwe album van Kanye West, waar fans al ruim een jaar op wachten. Is het getreiter, een PR-stunt, of een anticlimax?

