Ed Sheeran lanceert ketchupfles voor goede doel

„Hier zijn er maar 150 van in de wereld, dat is vrij cool, niet waar? We halen hiermee geld op voor het goede doel. In mijn bio kun je lezen hoe je er eentje kunt bemachtigen”, aldus Ed.

Ook het ketchupmerk is blij met de samenwerking. „Ed is al zijn hele leven fan van onze ketchup. Ter ere van onze 150e verjaardag wilden we hem en zijn tatoeage eren, door die centraal op de fles te zetten. Er worden maar 150 flesjes uitgebracht van de Tattoo Edition, verpakt in een luxe bewaardoos.” Ondermeer het bekende veilinghuis Christie’s gaat 3 flessen veilen.

Sheeran schijnt zelfs zo dol te zijn op ketchup, dat zijn entourage tijdens het toeren altijd een aantal ’noodflessen’ bij zich moet hebben.

Ⓒ Instagram