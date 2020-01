’Slechte raadgever’ prins Andrew vertrekt met tienduizenden ponden

Amanda Thirsk was de drijvende kracht achter het desastreuze interview dat Andrew gaf aan Newsnight over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. Het interview leverde de prins veel kritiek op, omdat hij geen duidelijke antwoorden kon geven over zijn band met de misbruikmiljardair. Andrew was door de ophef genoodzaakt om zijn koninklijke taken neer te leggen en Thirsk te ontslaan.

De vrouw blijft echter een leidinggevende rol spelen bij [email protected] Global, het initiatief van prins Andrew om tech-entrepreneurs de kans te geven om hun idee te komen uitleggen in Buckingham Palace.