Nieuwe liefde in Gordons leven?

Een privéchef, gokken sommigen. Of verricht de jonge heer ook andere diensten voor de zanger? Dat vragen volgers zich massaal af. Velen gaan uit van een nieuwe liefde en dat lijkt ook aannemelijk gezien de hartjes die Gordon op deze reacties geeft. Het is hem gegund, zo blijkt. „Ben echt heel blij voor je, eindelijk een leuke lieve knappe man. Geniet van elkaar.” En: „Heerlijk voor je. Heel veel liefde en geluk samen.”

Of Gordon en deze man in deze tijden van corona afstand bewaren, Gordon doet dat in elk geval wel wanneer hij eens in de week voor boodschappen de deur uitgaat. Gewapend met handschoenen en een mondkapje gaat hij de supermarkt in, zo liet hij eerder weten. „Wat een vreemde gewaarwording zeg.”