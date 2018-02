Auteur koningshuis wil cashen rond huwelijk Harry en Meghan

De auteur van het koningshuis deed eerder mee met het Britse programma I’m a Celebrity en ze was er toen al heel open over dat ze daaraan alleen meedeed voor het geld, schrijft de Daily Mail. Ze had dat nodig voor het opknappen van het kasteel Goring dat ze in 2013 voor 700.000 pond kocht. Ze heeft dan ook geen enkele scrupules om toe te geven dat ze hoopt met een toneelstuk over Diana opnieuw riant te verdienen, als ze het uitbrengt rond het huwelijk van Harry en Meghan.

„Vorig jaar rond het regeerjubileum van koningin Elizabeth, waren er talloze tv-documentaires over het koningshuis die weinig echt nieuwe informatie toevoegden aan wat we al wisten”, verklaart de 68-jarige lady Colin, ook wel bekend als Georgie aan de Britse krant. „Mijn toneelstuk zal gebaseerd zijn op echte gesprekken die ik met Diana had en ik zal het specifiek timen rond de bruiloft. En dit stuk zal wel nieuwe inzichten geven. Er is zelfs iemand die mij speelt.”

’Het komt hard aan’

De lady, die ooit een jaar getrouwd was met de neef van de Britse koningin, lord Colin Campbell zegt dat ze begin jaren negentig in de middaguren geheime ontmoetingen had met prinses Diana in het huis van een gezamenlijke vriend in Belgravia. Hier zouden ’erg gevoelige zaken’ besproken worden. Zij werkte toen aan haar boek Diana in Private, dat in 1992 gepubliceerd werd. „Er zijn sommige diepgaande gesprekken die het boek niet gehaald hebben. Ik heb ze gebruikt als basis voor het stuk. Het zal hard aankomen, want haar rauwe woorden zullen tonen dat ze niet het offerlam was zoals ze vaak werd voorgesteld.”

Ze heeft de samenwerking gezocht met theaterregisseur Dick Douglas, die Hamlet filmde op haar kasteel in Sussex. Hij hoopt dat het stuk, na een première op het kasteel, goed genoeg is voor het befaamde Londense theater West End. En hoe prins Harry het stuk over zijn dierbare moeder zal ontvangen, rond één van de belangrijkste dagen van zijn leven? „Ik denk niet dat hij zich er druk om zal maken”, aldus de lady.