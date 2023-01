Joshua Nolet geniet op Bonaire na twintig shows Vrienden van Amstel Live

Op de reeks foto’s is te zien hoe de zanger met een bezeerde enkel bij het strand ligt. Het ging mis tijdens het breakdancen. „Het ging achttien keer soepel, maar bij show negentien gleed ik dan eindelijk uit over het Amstel-bier toen ik heel smooth van het podium probeerde te springen”, schrijft Nolet.

In zijn bericht geniet Nolet nog even na van alle shows. „Wat een heerlijke run was het”, schrijft hij onder meer. Hij deelde ook beelden van de spectaculaire show die hij met zijn band gaf op een platform dat volledig rond kon draaien. „Twintig keer met m’n bandje over de kop. Gek genoeg verveelde het geen één keer, al ben ik wel blij dat ik ’Amigo, let’s go’ voorlopig even niet hoef te horen”, aldus de zanger.