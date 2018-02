Afvaller TVOH mag optreden in Ziggo Dome met Ladies of Soul

„Net als voorgaande jaren voegen we heel graag nieuw talent toe aan onze shows”, aldus Glennis Grace. „Toen we Kimberly hoorden en zagen, waren we het unaniem eens. Wij geven Kimberly heel graag een plaats in onze show en vinden het fantastisch als ze erbij is.” Kimberly was één van de favorieten tijdens het huidige seizoen van The Voice maar moest vrijdag het veld ruimen.

De Ladies of Soul staan dit jaar voor de vijfde keer op rij in de Ziggo Dome. Eerder werd al bekend dat JT Taylor, de voormalig leadzanger van hitformatie Kool & The Gang, een gastoptreden verzorgt tijdens de twee concerten op 23 en 24 maart. Andere gasten zijn Trijntje Oosterhuis, die eerder onderdeel uitmaakte van het muziekgezelschap, en Leona Philippo.