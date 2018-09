Wordt Lil’ Kleine de nieuwe coach in The Voice?

De succesvolle zanger, die eind 2017 zelfs de status van miljonair bereikte, bracht in 2016 zijn debuutalbum uit, en scoorde keer op keer prijzen en hits. Ook daarvoor was hij al actief in de muziekindustrie. Zo bracht hij in 2012 zijn EP Tuig van de richel uit, produceerde hij nummers met andere rappers en was hij een aantal keren op tv te zien in verschillende muziekprogramma’s.

Lil’ Kleine zou met zijn rol als coach de plaats innemen van de veelbesproken en kritische Anouk. Deze laatste weet elke keer de tongen los te krijgen met haar rake uitspraken in het programma, maar zou volgens de showrubriek ditmaal haar laatste seizoen draaien. Of het alleen geruchten zijn of ook daadwerkelijk zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. RTL laat weten dat de samenstelling van de coaches van volgend seizoen na de finale bekend gemaakt wordt.