Waylon schuift toch niet aan bij Jinek voor eerste interview na vreemdgaan

„Er is vanuit de (show)media - vooraf - zoveel inhoud aan dit gesprek gegeven, dat beide partijen daar nu van afzien”, laat RTL weten in een verklaring. „Wij wensen hem uiteraard het allerbeste en hopen Waylon snel weer te zien aan tafel bij Eva.”

Waylon zou in de talkshow te gast zijn om te praten over nieuwe muziek, maar het zou ook gaan over zijn vreemdgaan. In juni deelden roddelkanalen dat de zanger zijn vriendin Bibi Breijman had bedrogen toen ze nog in verwachting was van hun tweede kind. Waylon gaf daarna in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram toe dat hij het had ’verkloot’.

Breijman vertelde anderhalve maand later in een video dat ze ’erg boos’ was, maar dat ze met die woede ook niet ’verder’ kwam. „Ik heb voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter.”