Psycho-acteur John Gavin overleden

Gavin overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Ook had hij al lange tijd leukemie. Gavin beleefde in de jaren vijftig en zestig het hoogtepunt van zijn acteercarrière. Hij speelde onder meer in de horrorklassieker Psycho en was te zien als Julius Caesar in Spartacus. Voor zijn rol in A Time To Love And A Time To Die won Gavin een Golden Globe.

Hij bleef echter acteren tot 1980 en speelde in zijn latere jaren vooral rollen in tv-films en -series. In 1970 werd hij nog gecast voor de rol van James Bond in de film Diamonds Are Forever, maar na een verhoogd aanbod van de filmstudio besloot Sean Connery toch om de rol opnieuw te vervullen.

Na zijn acteercarrière was Gavin enige jaren voorzitter van de Screen Actors Guild. In de jaren tachtig werd hij onder president Ronald Reagan de Amerikaanse ambassadeur in Mexico.