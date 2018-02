Marco Bakker: ’Ik wil nog alles uit het leven halen’

Marco: „Willeke is mijn alles.’’

Deze week werd MARCO BAKKER tachtig jaar. Als het aan de drukbezette bariton ligt, is er van een slotakkoord nog lang geen sprake. Zingen is simpelweg té leuk. „Ik ga door tot ik er bij neerval.” Hoe kijkt Marco terug op zijn leven en carrière? Welke rol speelt echtgenote WILLEKE VAN AMMELROOY daarin? Wat waren de hoogte- en dieptepunten? En waarom mag zijn verleden niet worden vastgelegd in een boek?