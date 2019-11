Miskraam voor vrouw James Van Der Beek

Het koppel had in een eerdere aflevering van Dancing with the Stars laten weten dat ze na drie eerdere miskramen weer in verwachting waren. De camera’s van het programma waren er bij toen ze in oktober een echo lieten maken.

Het zou James en Kimberly’s zesde kind zijn geweest. James en Kimberly hebben al vijf kinderen: Olivia (9), Joshua (7), Annabel Leah (5), Emilia (3) en Gwendolyn (1). Het paar trouwde in 2010.