Amber Heard heeft persoonlijkheidsstoornis volgens forensisch psycholoog

Curry verklaarde dat Heard een persoonlijkheidsstoornis heeft die invloed heeft op de manier waarop ze denkt over zichzelf en anderen. Ook zou de stoornis ervoor zorgen dat ze moeite heeft met het beheersen van haar emoties, gedrag en relaties met anderen. Daarnaast heeft Heard volgens Curry een theatrale persoonlijkheidsstoornis, die wordt gekenmerkt door een buitensporige drang naar aandacht en goedkeuring.

De psycholoog heeft niet alleen alle inhoudelijke details van de zaak tot nu toe meegenomen in haar conclusie, maar heeft ook twee keer persoonlijk met Heard gesproken. Op beelden van de rechtszaak is te zien dat Heard meermaals met haar ogen rolt tijdens de getuigenis van Curry.

Smaad

Depp heeft zijn ex-vrouw Heard aangeklaagd. Het stel was tot en met 2016 getrouwd. Depp klaagt Heard aan voor smaad vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post. De actrice heeft het daarin over huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt, maar noemt haar ex niet bij naam. Depp vindt dat het duidelijk is dat ze over hem schrijft en klaagde haar aan. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld.