Ruud de Wild valt Marieke Elsinga aan om RadioRing

Ruud beschuldigde Marieke tijdens de uitzending van RTL Boulevard dinsdagavond. Het zorgde voor een ongemakkelijke discussie. „Ik doe er niet aan mee”, stelde Ruud resoluut. „En met mij nog vele andere, slimme mensen. Ik ga mijn luisteraars niet lastig vallen met het uitstallen van mijn ego. Het is ze gegund maar ik denk echt: Mattie en Marieke, jullie hebben het zo niet nodig. Groter kan bijna niet in jullie doelgroep. Ik zou denken: joh fuck it. Je gaat toch niet bedelen om een prijs.”

Marieke gaf vervolgens toe dat ze enkele keren via sociale media en op de radio haar luisteraars had opgeroepen om te gaan stemmen. „Daar ben ik ook helemaal niet vies van”, verdedigde ze zich. „Het kan een beetje vies voelen maar we mogen ook trots zijn dat we genomineerd zijn. En we zouden het ook leuk vinden om te winnen.”

Volgens Ruud zeggen luistercijfers veel meer dan de RadioRing, die tegenwoordig meer draait om personality’s dan om de beste radiomaker. „Als ik genomineerd zou zijn, zou ik er niet eens naartoe gaan. Ik vind het heel ongemakkelijk”, zei hij. „Luistercijfers zeggen alles. Wij hadden vanochtend cijfers waaruit blijkt dat ik mij niet hoef te schamen.”

Ondanks nog een herhaalde oproep van Ruud om vooral te stoppen met het rekruteren van luisteraars, eindigde Marieke de uitzending vervolgens recalicitrant met een oproep om vooral op haar te stemmen.