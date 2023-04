Mike Rutherford vond laatste show Genesis bizar en emotioneel

Het laatste concert in Londen was eind maart 2022. Toen Rutherford tijdens de show naar de setlist keek, zag hij dat er nog maar vier nummers gespeeld moesten worden. „Toen ik dat in print zag, werd ik emotioneel”, vertelde de inmiddels 72-jarige bassist. „De show was bizar en emotioneel tegelijk.”

„Ik heb de neiging om te vergeten hoeveel de muziek betekent voor het leven van mensen”, zei Rutherford over de afscheidstournee van Genesis. „Zo deden we een paar shows in een Amerikaanse stad waar we al dertig jaar niet hadden gespeeld. Beide avonden waren uitverkocht. Het bewijst wat voor impact Genesis had. Er was wat verdriet, maar ik heb enorm genoten van onze laatste tour.” Rutherford zei ook nog dat het altijd geweldig was om met Phil Collins en Tony Banks, de andere leden van de band, op het podium te staan.

Peter Gabriel

Genesis werd in 1967 opgericht. Het grote succes kwam in de jaren zeventig. Nadat frontman Peter Gabriel solo was gegaan, scoorde Genesis in 1978 een wereldhit met Follow You Follow Me. Phil Collins manifesteerde zich toen als de nieuwe frontman van de band die was uitgedund tot trio. In de jaren tachtig had Genesis succes met hits als Mama, Land of Confusion en Jesus He Knows Me.

Overigens hoeft Rutherford zich niet te vervelen nu Genesis gestopt is. Zijn tweede band Mike and The Mechanics toert vanaf komende week door de Verenigde Staten. Nic Collins, de zoon van Phil, gaat mee als drummer van de band.