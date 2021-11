Eerbetoon aan Dustin Diamond in reboot Saved by the Bell

In tegenstelling tot de meeste andere acteurs uit de jaren 90-hitserie, was Diamond niet te zien in het eerste seizoen van de reboot. Over personage Screech werd wel een paar keer gesproken. Producent Franco Bario, die zowel aan de originele show als de reboot werkte, vertelt aan Variety dat hij nog met Diamond heeft gesproken over die momenten en mogelijke verhaallijnen rond Screech die daaruit zouden kunnen komen.

De showrunner van de nieuwe Saved by the Bell zegt tegen het blad dat het niet goed zou hebben gevoeld om niets met de dood van Diamond te doen of alleen zijn foto aan het eind van de eerste aflevering van de comedy te laten zien. „Het zou fout zijn geweest om niet te erkennen wat er is gebeurd, om de originele personages niet te laten rouwen om dit personage dat we nooit meer zullen zien. Dat wilde ik wel laten zien, maar dan wel zo tactvol mogelijk. Dit was een echt persoon, mensen hebben van hem gehouden. Je wil daar geen grappen over maken of op een manier over praten die de mensen om hem heen zou kwetsen.”