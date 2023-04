Slachtofferhulp hielp in 2022 meer zedenslachtoffers na The Voice

In januari vorig jaar kreeg Slachtofferhulp het druk na de onthullingen in de uitzending van Boos. De telefoon en chatbox stonden na de uitzending roodgloeiend. Honderden slachtoffers klopten aan, niet alleen van The Voice of Holland maar ook andere zedenslachtoffers „die zich hierdoor gesterkt voelden om deze stap te zetten”, meldt het bestuur.

In 2022 verleende Slachtofferhulp in totaal 449.882 persoonlijke diensten aan slachtoffers. Bij mediagevoelige zaken stonden de adviseurs van de organisatie Namens de Familie 209 families bij. Online werden 628.266 mensen geïnformeerd en geadviseerd. Dat is een toename van ruim 21 procent ten opzichte van 2021.