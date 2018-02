Youp van ’t Hek cancelt Kwis na pisnichtkritiek Paul de Leeuw

Ⓒ Hollandse Hoogte / Bob Bronshoff

Youp van ’t Hek heeft van deelname aan het programma De Kwis afgezien omdat presentator Paul de Leeuw hem had aangesproken op de claim dat het woord ’pisnicht’ normaal zou zijn. Dat schrijft Van ’t Hek zaterdag in zijn column in NRC Handelsblad. Een woordvoerder van BNNVARA heeft het nieuws zaterdag bevestigd. „De redactie is op zoek naar een nieuwe gast”, zei hij.