Veel kritiek op ’vermoeide’ uiterlijk Martijn Krabbé

„Ik vraag me nu al een paar weken af wat er aan de hand is met Martijn? Zó explosief kun je toch niet 'zomaar' dikker worden? Ik vind oprecht dat hij er niet gezond uitziet”, zo schrijft iemand op Twitter. „Bijzondere styling hoor bij The Voice of Holland. Waarom Martijn Krabbé nou weer als Frank Masmeijer gestyled is, oprecht geen idee”, vraagt een andere kijker zich af.

Het lijkt erop dat Martijn naar zijn fans geluisterd heeft; hij is zaterdag met zijn vriendin Noi naar de sneeuw vertrokken voor een ongetwijfeld welverdiende vakantie.