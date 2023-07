Koning Charles maakt zich op voor kroning in Schotland

Zo grootschalig als de kroning in Westminster Abbey zal het niet worden, maar Schotland loopt uit voor de Britse vorst, zijn vrouw Camilla en William en Kate die in hun functie als de prins en prinses van Wales ook aanwezig zijn.

Ter ere van Charles pakt Schotland uit met saluutschoten, een militaire parade en een optocht waar honderden vertegenwoordigers van diverse bevolkingsgroepen aan meedoen. Daarnaast worden ze geëscorteerd door het Schotse leger en hun Shetland pony mascotte Korporaal Chruachan IV.

Korporaal Cruachan heeft al heel wat royals ontmoet (ANP/HH) Ⓒ ANP

Kroonjuwelen

De Schotse kroning kent ook de nodige ceremoniële elementen. Tijdens een dienst in de St. Giles kathedraal krijgt Charles de Honours of Scotland overhandigd, de oudste kroonjuwelen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Stone of Destiny, eerder gebruikt bij Charles’ kroning in mei, is in de kerk aanwezig.

Daarnaast heeft koning Charles zelf ook een bijdrage aan de dienst geleverd. De vorst heeft vijf nieuwe muziekstukken laten componeren ter ere van zijn kroning, elk met een persoonlijke betekenis. Een van de composities betreft een Keltische psalm door Paul Mealor die het Schotse taalerfgoed eert. Ook is er een lofuiting opgedragen aan Camilla.

In 1707 werden Engeland en Schotland samen een koninkrijk, maar als onderdeel van de deal behield Schotland veel van haar eigen rituelen en gebruiken. Dat was ook te zien bij het overlijden van Elizabeth II, die overleed in het Schotse Balmoral. Daarom stonden er voor de officiële uitvaart in Londen eerst nog enkele oude Schotse gebruiken op de agenda.