Kamermeisjes willen ontmoeting met Spaans koningspaar

Felipe en Letizia zijn begonnen aan een rondreis door Spanje, waarbij ze de verschillende autonome regio’s bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de situatie die is ontstaan door de coronacrisis. Tegelijkertijd wil het koningspaar het toerisme bevorderen en de bevolking steun betuigen. Op 3 juli wordt Benidorm aangedaan, in de regio Valencia.

Dat is een goede gelegenheid een ontmoeting te hebben met ’Las Kellys’, zoals het enkele jaren geleden in veel delen van Spanje opgerichte collectief van kamermeisjes heet. Zij strijden voor betere beloning en betere werkomstandigheden en zijn door de coronacrisis extra hard getroffen, aldus Compromís. Hun situatie is precair, staat in een brief aan het paleis. Benidorm is een van de armste delen van de regio Valencia, zo werd eraan toegevoegd.

„Deze vrouwen behoren tot degenen die het meest lijden onder de verwoestingen van de crisis, die wordt vergezeld door lage lonen, chronische ziekten en overbelasting bij het werk. Om al deze redenen vragen we u om hun vertegenwoordigers te ontmoeten, mede omdat dit helpt om hun situatie zichtbaar te maken”, aldus het verzoek aan het koningspaar.