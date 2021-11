Britney Spears boos op Christina Aguilera: ’Dit staat voor mij gelijk aan liegen!’

Britney plaatste een video van dat korte interview in haar Instagram Stories. In haar commentaar bij het filmpje uitte ze flinke kritiek op Aguilera. „Ik houd van iedereen die mij steunt. Maar weigeren te praten, zelfs als je de waarheid weet, staat voor mij gelijk aan liegen!”, aldus Britney. „Waarom is dit zo’n moeilijk onderwerp voor mensen om over te praten? Ik ben degene die dit allemaal heeft meegemaakt!”

Kort daarna deelde Spears een video van Lady Gaga. Met ET Canada besprak de zangeres de kwestie rond het opgeheven curatorschap van Spears. „De manier waarop ze werd behandeld was echt verkeerd”, aldus Gaga. „De manier waarop vrouwen worden behandeld in de muziekindustrie is iets dat ik zou willen veranderen.”

Spears liet haar volgers weten ontroerd te zijn door de lieve woorden van haar collega. „Bedankt @ladygaga dat je echt de tijd hebt genomen om zoiets aardigs te zeggen. Je hebt me aan het huilen gemaakt! Ik hou van je!”