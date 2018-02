Componist Jóhann Jóhannsson (48) onverwachts overleden

Over de doodsoorzaak van de IJslandse componist, die werd gevonden in zijn appartement in Berlijn, is vooralsnog niets bekend. Manager Tim Husom laat aan Variety weten dat de Duitse autoriteiten onderzoek doen naar het overlijden. Jóhannsson was al enkele dagen vermist.

Jóhannsson won een Golden Globe en ontving Oscar-, BAFTA- en Grammy-nominaties voor zijn muziek in The Theory of Everything (2014). Ook leverde zijn muziek in de film Sicario (2015) de IJslander een Oscar-nominatie op. In oktober werd hij bij de World Soundtrack Awards verkozen tot beste filmcomponist van het jaar.