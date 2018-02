Wie is de Mol: een ongeorganiseerde chaos

In een gemoedelijk Georgisch dorpje komt Art aanrijden in een witte bolide. De deelnemers gaan met de volgende opdracht drie gezinnen helpen verhuizen. In dertig minuten tijd kunnen ze maximaal 1500 euro verdienen door zoveel mogelijk spullen in te laden. Maar zoals verwacht schuilt er een addertje onder het gras, want wat blijkt? De kleine auto’s vallen bijna uit elkaar! Jan weet echter veel in te pakken, terwijl Ruben zit te treuzelen met een spanband. Ondertussen staat Olcay in zijn nek te hijgen en benadrukt ze dat hij moet opschieten.

Niet is wat het lijkt, want terwijl iedereen zich voorbereidt op de nieuwe opdracht, is het tijd voor de test. Die hadden we niet zien aankomen. Het zijn toch altijd drie opdrachten? Stine zet haar zwarte vrijstelling in en Art vertelt de groep dat iedereen weer gelijk is. Met de laatste opdracht kunnen alle deelnemers door naar de volgende aflevering en dat leidt bij iedereen tot veel verwarring.

Hoogtepunt

De verhuisopdracht. Het ziet er hilarisch uit: de uitpuilende, krakkemikkige autootjes waarmee de kandidaten over een hobbelweg naar het nieuwe adres rijden. Jan, die met openslaande deuren een poging doet een paar stoelen op zijn dak in bedwang te houden en Ruben, die met naast zich een zingende Georgische bijrijder, zijn best doet om Jans tegemoetkomende auto te ontwijken. En dat allemaal, terwijl Olcay hier achteraan huppelt.

Opvallend

Tijdens de opdrachten konden we natuurlijk kijken naar de Mol-acties.

Bij opdracht 1: Stine en Simone brengen geen geld binnen. Stine heeft erg lang vastgezeten en lijkt niet erg haar best te doen om gevonden te worden. Terwijl de andere kandidaten als gekken door het gebouw rennen, is Stine nergens te bekennen. Verdacht...

Opdracht 2: Ruben weet niet hoe hij een spanband moet bevestigen, wat veel tijd in beslag neemt. Vervolgens doet hij hier heel nonchalant over, alsof hij het expres deed.

Opdracht 3: Stine en Olcay zijn niet echt bij de les, aangezien ze een paar vragen fout hebben. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar het is vooral opvallend dat Olcay de vraag over haar insluiting niet goed heeft, terwijl dat destijds veel impact op haar had.

Dieptepunt

Het einde. Bij de laatst opdracht kunnen de kandidaten de schermen wegspelen, waarmee ze door zijn. Dit lukt iedereen, behalve Simone, maar haar scherm is groen! Er valt dus niemand af, en we zijn niet veel wijzer geworden.