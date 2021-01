Deelnemers Big Brother moeten duim opsteken als ze met elkaar naar bed willen

„Dat is één van de regels”, vertelt gedelegeerd producent Jeroen Compeer aan De Volkskrant.

Bij de Spaanse editie van Big Brother is hoogstwaarschijnlijk een deelneemster verkracht door een andere kandidaat. „Uiteindelijk is dat een rechtszaak geworden”, aldus Compeer. „Mede daarom hebben ze vorig jaar bij Big Brother in Zweden besloten: als je seks wil hebben: eerst duimen omhoog naar de camera. Dat hebben wij overgenomen. Het staat duidelijk in ons regelboek, dat we met iedereen hebben besproken.”

Het nieuwe seizoen van Big Brother start maandagavond om 20.30 uur bij RTL 4, RTL 5, Videoland en VIER (België).