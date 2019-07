Eerst crossen, dan luisteren

The Black Eyed Peas en de Zwarte Cross kunnen wel eens een verrassend goede combinatie zijn. Ⓒ Foto BSR Agency

In het Gelderse Lichtenvoorde vindt dit weekeinde voor de 23e keer de Zwarte Cross plaats. Op maar liefst 33 podia zullen nog tot en met zondag de meest uiteenlopende acts te zien zijn. Het allergrootste festival van Nederland is, zoals de organisatie het zelf noemt, ’een bizarre mix van motorcross, muziek, stunts, theater, humor en veel gekte en spektakel.’ En met namen als Heino, The Black Eyed Peas en Bizzey is daar geen woord aan gelogen.