Djamila Celina boos op Mrs. Universal: ’Ik had veel hoger kunnen eindigen’

Het is zelfs zo’n chaos bij de verkiezingen dat er onduidelijkheid bestaat over op welke plaats Djamila geëindigd is. Op de officiële Facebookpagina staat ze namelijk als vierde runner-up, wat dus zou betekenen dat ze vijfde geworden is. „Ik had veel hoger kunnen eindigen. Vanochtend kwam er een bericht van de organisatie dat er een systeemfout is geweest tijdens de verkiezingen en dat er gepraat moet worden vandaag.”

Ondanks al het gedoe eromheen is Djamila hoe dan ook blij met de uitslag. „Nederland mag trots zijn. Een top 5-notering is in de geschiedenis nog niet voorgekomen.”