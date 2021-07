Lowlands-baas wordt nerveus van stijgende coronabesmettingen

Een nieuwe editie van Lowlands staat gepland van 20 tot en met 22 augustus, maar er is een kans dat het kabinet door de oplopende coronabesmettingen opnieuw een streep zet door grote evenementen.

„We geven de moed nog niet helemaal op”, vertelt Van Eerdenburg in de Coen & Sander Show. „Maar de eerlijkheid gebiedt mij dat ik wel een beetje nerveus begin te worden. Er is wel een bui in aantocht. En hoe groot en heftig die gaat worden, dat horen we morgen. (...) De overheid beslist wat wij mogen doen. Wij zeggen dat we het kunnen, maar de overheid beslist of het mag of niet mag.”

„Het zijn gelukkig allemaal jonge mensen (die besmet raken, red.), die komen waarschijnlijk niet in het ziekenhuis terecht. We moeten niet vergeten dat het de overheid daar om te doen was, dat de zorg ontlast blijft. Als dat het geval is, dan zou je dat met een goede toegangscontrole op een verantwoorde manier kunnen doen.”

Wat als Lowlands niet doorgaat? „Dan krijgen we wederom een financiële dreun en moeten we weer iedereen gaan afzeggen en alles afhandelen. Dat is verschrikkelijk.”